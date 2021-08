GIUGLIANO. E’ venuto a mancare a soli 51 anni Massimo D’Alterio, noto parrucchiere da uomo di Giugliano.

L’uomo pare sia stato colto da un infarto nella notte che non gli avrebbe lasciato scampo.

Massimo D’Alterio, titolare del parrucchiere “Masmì”, era noto in città. Tanti i clienti a lui affezionati che questa mattina sono rimasti sconvolti non appena hanno appreso la notizia. Già diversi i messaggi di cordoglio per lui, di amici, familiari e clienti affezionati.

D’Alterio ha avuto diversi locali a Giugliano, in via Togliatti, via Magellano, via Ferraris e Lago Patria.

E’ già la terza scomparsa questa nel giro di pochi giorni a Giugliano che sconvolge la città. Prima di lui Enrico Maisto è venuto a mancare solo la scorsa settimana, noto veterinario etitolare di Animal Food e solo due giorni fa il giovane Giovanni Gaeta di appena 29 anni. Massimo aveva 51 anni, lascia 3 figli.