Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Viscardi, a Ponticelli, per la segnalazione di una lite familiare.

Arrestato 39enne

I poliziotti, una volta sul posto, hanno visto una persona che stava aggredendo un uomo e che, alla vista degli operatori, si è scagliata contro di essi fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stata bloccata; inoltre, la vittima ha raccontato che il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita.

Un 39enne napoletano è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.