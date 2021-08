Strage a Sibari sulla statale 106 dopo terribile incidente, 3 morti e 5 feriti. Due auto, un Clio e una Mercedes si sono scontrate per cause anche in fase di accertamento. Sette le persone coinvolte nel tragico sinistro.

Gli occupanti della Clio, sono morti tutti morti: due sul colpo, una 21enne e un uomo e la terza persona è deceduta poco dopo in ospedale. Da quanto si apprende le vittime dovrebbero essere di Castrovillari ed erano dirette a Corigliano Rossano.

Tragedia in strada

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Rossano, i carabinieri e la polizia locale di Cassano per i rilievi di rito. Al momento gli inquirenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Non si conoscono ancora le identità delle vittime che hanno perso la vita nello scontro.

Il tratto stradale interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza.