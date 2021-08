Habemus papam. Dopo tante discussioni e confronti, il centro sinistra locale ha trovato un accordo sulla candidatura a Sindaco di Afragola. In vista delle prossime elezioni amministrative, Partito Democratico, Europa Verde, Movimento Cinque Stelle, Afragola in Comune, Liberamente e Fondazione Natale Cerbone proporranno alla guida della loro coalizione Antonio Iazzetta.

Classe 1973, direttore del periodico locale “Cogito” e giornalista di noto impegno civico, Iazzetta è il nome posto sul tavolo di confronto fin dall’inizio da “Fondazione Natale Cerbone”, lista civica che fa riferimento al compianto fondatore dello storico giornale locale di cui è direttore e che è stata fortemente voluta da Maurizio Cerbone, direttore a sua volta della testata locale NanoTV.

La sua candidatura scalza, un po’ a sorpresa, quella dell’ex sindaco Domenico Tuccillo che, tuttavia, aveva recentemente dichiarato di essere pronto a un passo indietro qualora il gruppo fosse stato capace di individuare una figura autorevole. Nelle ultime ore si era inoltre fatto il nome di un altro giornalista, Franco Buononato, che ha però rifiutato la proposta.

Per i responsabili dei partiti e dei movimenti civici, “La candidatura civica di Antonio Iazzetta è una risposta concreta e forte che serve per includere anche altre realtà. Una figura storica del giornalismo locale e dell’impegno civico, da sempre impegnato su temi importanti a cominciare dal tema della Legalità, della salute e dell’ambiente ”. “Questo è un momento davvero delicato per la nostra comunità e serve grande responsabilità e senso di squadra, per questo la coalizione ha individuato in un giovane e valido professionista locale la persona per incarnare un progetto di rinnovamento autentico e di forte partecipazione della Città. Le sfide che aspettano Afragola sono impegnative e necessarie per il rilancio della nostra Città”

Come si legge dal comunicato, inoltre, sono in corso in queste ore altre interlocuzioni per allargare maggiormente la coalizione con le realtà politiche e civiche che hanno partecipato ai tavoli di confronto in questi mesi.

Intanto, sempre in queste ore, l’avvocato Nicola Perrino ha manifestato la volontà di concorrere alla carica di sindaco con un’autonoma coalizione. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, i candidati a sindaco delle città di Afragola per elezione di ottobre 2021 saranno dunque quattro: Antonio Pannone per il centrodestra, Nicola Perrino e Gennaro Giustino per il centro, Antonio Iazzetta per il centrosinistra.