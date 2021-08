Continua a crescere la curva dei contagi in Campania. A documentarlo è l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione CAmpania. Diminuiscono infatti i nuovi positivi ma l’indice di positività sale ancora.

Campania, bollettino del 2 agosto: salgono ricoveri e indice di positività

oggi il virus fa registrare 194 positivi su 2.171 tamponi molecolari esaminati, 183 in meno di ieri con 3.958 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’8,94%, quasi tre punti percentuali in più rispetto a ieri quando l’indice di contagio era al 6,15%. Il bollettino tuttavia non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.598 il numero di vittime, con quattro decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri dall’unità di crisi della Campania. Ciò che preoccupa di più è però la crescita della pressione ospedaliera. Sono infatti 225 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 10 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Le autorità sanitarie temono che l’allentamento delle restrizioni delle ultime settimane e il rallentamento della campagna vaccinale, con la crescita del fronte no-vax, possa impedire il raggiungimento dell’immunità di gregge e favorire la circolazione delle varianti del Covid.