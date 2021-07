Drammatico incidente a Capri. Un bus è precipitato a Marina Grande, nei pressi del lido “Le Ondine”. L’incidente – come anticipa Il Mattino – si è verificato intorno alle 11 e 30. Ci sono diversi feriti, tra cui due turisti romani.

Incidente a Capri, bus precipita a Marina Grande: diversi feriti

Il mezzo pesante è volato giù dalla strada sul litorale per diversi metri. Tra l’altro il pullman era affollato perché molti villeggianti non hanno potuto usare la funicolare, ferma a causa di un guasto avvenuto in mattinata. Il velivolo si è schiantato al suolo ma per fortuna non ci sarebbero morti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del bus finendo fuori strada.

«Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», raccontano alcuni bagnanti dell’isola di Capri, ancora sotto choc. Tra i feriti ci sarebbe una persona con difficoltà a respirare in condizioni più gravi. E’ attualmente in ospedale dopo il trasporto in ambulanza. Praticata l’ossigenoterapia. «A bordo c’erano anche diversi bambini. Illesi», dicono alcuni testimoni.