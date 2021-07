Benevento. Tamponi antigienici gratuiti per chi rientra dalle vacanze nei paesi colpiti dalla varanti Delta. Lo ha deciso il comune di Benevento, che fornirà un aiuto ai propri residenti per prevenire il contagio.

Benevento, tamponi gratuiti per chi rientra dalle vacanze: la decisione

Lo ha annunciato la stessa giunta di Palazzo Mosti, che ha firmato la delibera proposta dal sindaco Clemente Mastella. “In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente i cittadini provenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Grecia o l’isola di Malta”, spiega la nota del comune sannita.

“I francesi dicono che siamo in presenza di una nuova ondata virale. Temo sia così. Possiamo farcela se tutti si vaccinano. Altra via, oltre la mascherina ed il distanziamento, non c’è”, ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Abbiamo deciso di mettere in atto un’azione di monitoraggio della curva epidemiologica al fine di contrastare la diffusione del Covid 19 nella nostra città”, ha aggiunto questa mattina Mastella, che ha poi anche invitato i cittadini di Benevento “a rispettare scrupolosamente le misure varate a livello nazionale e locale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e soprattutto per invitare a vaccinarsi coloro che ancora non lo hanno fatto. Solo in questo modo potremo contrastare al meglio quella che molti esperti hanno già definito la quarta ondata del Covid-19”.