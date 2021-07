Dramma a Napoli per la morte di un 25enne di Torre del Greco, deceduto alla Facoltà di Lettere della Federico II. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 11 nell’edificio universitario di via Porta di Massa.

Napoli, tragedia alla Facoltà di Lettere: 25enne morto dopo una caduta

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto da una finestra che dà sul cortile interno della struttura. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Saranno i carabinieri di Napoli centro a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane torrese dopo i tentativi di rianimazione.

La salma del 25enne è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno e nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Non si esclude, tra le ipotesi, che il giovane abbia avuto un malore e abbia poi perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Il cortile dell’Università non è videosorvegliato e i carabinieri sono a lavoro in queste ore per raccogliere testimonianze delle persone presenti. Oggi in Facoltà era in programma una sessione di esami. Accertamenti in corso per capire se il ragazzo avesse prenotato una seduta prevista in calendario.