Un 20enne napoletano è stato ferito da un colpo di pistola nella notte in via Acton, a Napoli. L’episodio è avvenuto poco prima delle 5 del mattino.

Napoli, agguato nella notte: 20enne gambizzato in strada

La vittima è stata trasportata all’ospedale Loreto Mare, dove è attualmente ricoverata. Ai medici e alle forze dell’ordine ha riferito di essere stato affiancato da uno scooter con in sella due persone e che una di queste avrebbe aperto il fuoco.

Il giovane non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli. La vittima, incensurata, che vive nella periferia nord di Napoli, non risulta essere inserita in dinamiche criminali. La ricostruzione è ancora al vaglio degli investigatori, così come il racconto del 20enne: non è chiaro il motivo per il quale il ragazzo sia stato ferito. Il 20enne non avrebbe parlato di un tentativo di rapina né avrebbe menzionato eventuali discussioni precedenti.

Il ricovero

Il 20enne è stato ricoverato al Loreto Mare per le prime cure: le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Dopo i sopralluoghi gli agenti hanno acquisito i nastri di alcune telecamere di videosorveglianza installate su via Acton che potrebbero aver ripreso la scena.