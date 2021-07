Si chiamava Agnese Amato e aveva solo 15 anni. E’ lei l’ennesima giovanissima vittima della Terra dei Fuochi. A comunicare il lutto è stato il sindaco di Casapesenna con un post apparso sui social.

Casapesenna, addio ad Agnese: aveva 15 anni

La piccola lottava contro un tumore da diverso tempo. Alla fine ha dovuto arrendersi. La notizia sta circolando in queste ore gettando nello sconforto amici e parenti. Questo l’addio del sindaco Marcello De Rosa alla piccola Agnese Amato: “Carissimi cittadini, mentre noi tutti eravamo in trepidazione per la partita, l’Italia ha perso una ragazza di nome Agnese ,di soli 15 anni, portata via dal male del secolo. Ha combattuto per lunghi anni, ma il suo corpo non ha più retto”.