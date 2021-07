Mancano meno di 3 ore al fischio d’inizio della finale tra Italia e Inghilterra. Si gioca allo stadio Wembley di Londra, con oltre 65 mila spettatori previsti di cui 58 mila inglesi e meno di 7 mila italiani. Sugli spalti sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre la regina Elisabetta ha mandato alla nazionale dei Tre Leoni una lettera di auguri.

Euro 2020, finale Italia-Inghilterra: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il ct Roberto Mancini non ha dubbi su quale formazione schierare, che dovrebbe essere la stessa vista contro la Spagna: in porta Donnarumma, in difesa Di Lorenzo ed Emerson, che sostituisce Spinazzola, al centro coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo il trio Barella-Jorginho-Verratti, davanti ancora Ciro Immobile con al suo fianco Lorenzo Insigne e Federico Chiesa.

Gareth Southgate, secondo le ultime indiscrezioni dei media locali, potrebbe cambiare modulo e tornare alla difesa a tre, già schierata agli ottavi contro la Germania. In questo caso Trippier giocherebbe titolare con Sancho e Saka in panchina. Il ct inglese rischia inoltre di dover rinunciare a Foden per un problema fisico dell’ultimo minuto.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (3-4-2-1) probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

Dove guardare la partita

La finalissima di Euro2020 tra Italia ed Inghilterra, in programma a Wembley alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Sarà possibile vederla anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW.