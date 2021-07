Ercolano – È stata inaugurata ieri mattina la prima passerella per disabili su una spiaggia libera. Il progetto nasce dall’unione tra associazioni per dimostrare a tutti che l’handicap non è un limite invalicabile, bensì un’opportunità per rafforzare il senso di comunità.

Ad Ercolano la prima passerella per disabili su una spiaggia libera

La spiaggia è stata dotata di una passerella e di due sedie job, ossia sedie speciali per consentire l’ingresso in acqua al disabile. Inaugurata sulla spiaggia di Via Marittima dal sindaco Ciro Buonajuto, alla presenza del presidente dell’Associazione Nuovo Progetto Ercolano, Nicola Florio, dei consiglieri comunali Ciro Santoro e Andrea Fiengo, dal giovane Salvatore, che finalmente è riuscito così nel suo intento a raggiungere il mare senza alcuna difficoltà.

L’iniziativa “Il Mare è per tutti” è stata organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Nuovo Progetto Ercolano e gode del patrocinio morale della Città di Ercolano ed è frutto di una raccolta fondi sostenuta da cittadini, imprenditori, artisti e da una rete di associazioni e comunità religiose che operano sul territorio cittadino.