Kalidou Koulibaly è il sogno proibito del Paris Saint Germain da anni ormai, eppure il Napoli ha sempre rifiutato le offerte ricevute. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere il senegalese per 40 milioni.

Rifiutata l’offerta da 40 milioni del PSG per Koulibaly

Quello di oggi non è il primo rifiuto. Il patron azzurro ha già respinto alcune offerte parigine per Koulibaly. Il senegalese, infatti, non andrà via per cifre così “basse”. De Laurentiis, nella prima conferenza post silenzio stampa, è stato chiaro: “nessuno è incedibile se arrivano offerte appropriate“.

Quanto vale dunque Koulibaly?

Nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, il cartellino del 30enne sfiorò i 100 milioni. Nelle ultime due stagioni le sue prestazioni sono calate, certamente anche perché non più affiancato dal leader Raul Albiol. Furono poi quelle delle stagioni particolari, col Napoli che sfiorò lo scudetto e splendette in Champions League. Oggi il difensore oscilla tra i 50 e i 60 milioni.

(fonte foto: transfermarkt.it)