Sono state ore di angoscia a Napoli per la scomparsa di Annalucia, una ragazza di appena 15 anni sparita ieri in via Don Bosco. Per 24 ore non si avevano notizie della giovane. Annalucia è stata ritrovata. A darne notizia è la stessa zia che ha diffuso l’annuncio, Annalisa Cardone, con un post su Facebook.

Napoli, ritrovata Annalucia: era sparita da ieri

La giovane era nei pressi di Piazza Garibaldi. “Ringrazio tutti ma soprattutto la sig.ra che mi ha fatto la segnalazione a piazza Garibaldi, straniera, che non posso richiamare perché mi ha contattato con l’anonimo”, scrive la zia della 15enne.

La ragazza starebbe bene e non avrebbe subito traumi fisici o psicologici. Resta però da capire dove abbia trascorso la notte e quali siano state le ragioni dell’allontanamento. La famiglia aveva messo in moto subito la macchina delle condivisioni sui social per ritrovarla. Il tam tam su Facebook ha dato i frutti sperati. Un respiro di sollievo per tutta la città di Napoli che ha vissuto ore d’ansia per Annalucia.