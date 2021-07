Aumentano i casi di variante Delta e Kappa in Italia. La bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indica che i casi di Covid da varianti delta e kappa (la seconda faceva parte della famiglia della variante delta ed è ora distinta) sono in aumento in Italia.

Focolai di variante Delta in Italia

I casi di Covid in Italia sono in diminuzione ma si continuano a verificare contagi di varianti con focolai circoscritti in varie parti del paese. Per questo i tecnici dell’Iss chiedono un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi e un’elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli.