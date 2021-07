Si è tuffato nelle acque agitate di Torregaveta, a Monte di Procida, per soccorrere due giovanissimi. Ora risulta disperso. E’ un uomo 60 anni.

Monte di Procida, 60enne disperso per salvare due giovanissimi dal mare mosso

Intorno alle 12 due ragazzi hanno sfidato le onde e si sono gettati in mare. Subito dopo però si sono trovati in difficoltà. I bagnanti presenti che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme. Tra di loro due anziani, tra cui uno impegnato a raccogliere frutti di mare. I giovanissimi sono stati tratti in salvo. Uno dei due due soccorritori però risulta disperso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera ed i carabinieri di Monte di Procida. Sia i due ragazzi che le altre persone gettatesi in acqua in loro aiuto sono state riportate a riva dai mezzi di soccorso. I due ragazzi soccorsi dal personale del 118 in evidente stato di shock sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pozzuoli. Le ricerche per trovare l’uomo stanno proseguendo senza sosta.