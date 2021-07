Incidente poco fa sull’Autostrada A2, all’altezza di Campagna, in provincia di Salerno. Un tir con a bordo due uomini ha sfondato il new jersey ed è volato giù dal viadotto schiantandosi in un burrone.

Incidente sull’A2, due morti

Il mezzo pesante procedeva verso Sud, direzione Reggio Calabria, quando, per cause da accertare, ha impattato contro le barriere di protezione del viadotto Tenza. Le due persone a bordo sono morte dopo un volo di diversi metri.

A nulla sono valsi i soccorsi giunti immediatamente sul luogo dell’incidente. Entrambi hanno perso la vita sul colpo, uno rimasto incastrato tra le lamiere, l’altro sbalzato fuori dal mezzo. Lungo la A2 al momento si registrano dei rallentamenti in direzione sud, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Al momento si transita lungo la corsia di emergenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento.