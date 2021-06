Continua il nostro percorso nel mondo della cerimonia. È sempre più importante in un party creare un tema, soprattutto in estate con le feste all’aperto, e un buffet bello da guardare, ma soprattutto buono da degustare.

Il momento del buffet, dolce o salato che sia, è fondamentale perché intorno al conviviale si crea il momento sociale e di condivisione della festa.

Abbiamo chiesto a Maria De Vito, pastry chef di Sweet Chocolate quali sono le tendenze 2021 per la creazione di un buffet e di un tema che lasci gli invitati senza parole.

“Per quanto riguarda i temi delle feste, è giusto, prima di creare un piano, andare sul posto e capire la gestione degli spazi e la luce a disposizione. Dopodiché si ragiona insieme al cliente, sul macro tema e sui colori da utilizzare.”

La pastry chef Maria De Vito ci illustra poi le novità del gusto e ci parla del buffet:”Il buffet sia dolce che salato, lascia la possibilità a chi lo realizza, di poter creare nuovi spunti nel gusto. In un buffet salato non possono mancare parigine, panini, i tanto amati “cuppettielli fritti”, sul versante dolce invece non può mancare la piccola pasticceria, con le delizie della tradizione partenopea o siciliana, in taluni casi in versione rivisitata”.

Sweet Chocolate, lo ricordiamo nasce a Giugliano nel 2016. Un laboratorio di Pasticceria Tradizionale, Americana, Cake Design e Wedding Cake, sito in via San Vito, reduce, inoltre, del successo social della Sit-com / SweetCom che ha visto protagonisti i comici di Made in Sud Rosaria Miele e Peppe Laurato.

