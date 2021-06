Rapina con sparatoria nel beneventano, bandati in fuga a bordo di una moto dopo il raid. I fatti sono accaduti questa mattina a Dugenta, piccolo comune di poco più di 2000 abitanti in provincia di Benevento. I bandati hanno fatto irruzione all’interno della gioielleria per poi fuggire via poco dopo in sella ad una moto di grossa cilindrata.

Rapina in gioielleria

Il tutto è accaduto davanti agli occhi di un automobilista che accidentalmente ha urtato i due rapinatori. Nonostante il tamponamento i malvimenti sono riusciti ad allontanarsi dopo aver esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via oro e contanti dopo il raid.