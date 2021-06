Raheem Shaquille Sterling ha 26 anni ed è un calciatore del Manchester City e della nazionale inglese. Arriva a Londra all’età di 5 anni dove ha frequentato la Copland High School. Considerato un simbolo della lotta al razzismo, nel corso della propria carriera sportiva è stato vittima di diversi abusi razzisti, provenienti dai tifosi e dalla stampa. Ha denunciato questi episodi pubblicamente ed ha chiesto una rivoluzione culturale nel mondo dello sport.

La nazionale inglese ha concluso il suo girone come prima in classifica proprio grazie al lui. A Wembley, contro la Repubblica Ceca, i ragazzi del ct Southgate vincono per 1-0 grazie alla rete di Raheem Sterling, marcatore decisivo anche nel successo al debutto contro la Croazia.

Curiosità su Sterling

Nel 2016 ha fatto una comparsa nel film Grimsby – Attenti a quell’altro, vestendo la maglia dell’Inghilterra.

Sterling ha sempre sognato, fin da bambino di diventare il re di Wembly. Sul suo braccio infatti ha un tatuaggio di un bambino con la maglia numero dieci sulle spalle e un pallone in mano che guarda, sognante, Wembley. Sogno che si è avverato proprio in nei giorni scorsi realizzando una rete proprio in questo stadio che ha permesso all’Inghilterra di vincere per la prima volta all’esordio agli Europei.

Quanto guadagna Sterling