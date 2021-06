Mara Venier è inarrestabile. Nonostante il problema ai denti, Zia Mara ha deciso di continuare a lavorare. E prossimamente la vedremo al timone di un nuovo programma targato Rai.

Mara Venier non si ferma: condurrà un altro programma

La conduttrice veneta presenterà Una voce per Padre Pio, spettacolo musicale a scopo benefico. Creato da Enzo Palumbo, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Una voce per Padre Pio Onlus che aiuta nazioni del Terzo mondo. La trasmissione andrà in onda il 4 luglio in prima serata, su Rai 1.

Il concerto verrà trasmesso dalla piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (BN), città natale di Padre Pio. “Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre”, ha dichiarato Mara Venier su Oggi.

“Finalmente ho detto sì. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci”. E stavolta ci sarà davvero.