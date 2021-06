È operativo da stamattina l’hub vaccinale a Marcianise all’interno del Centro Commerciale Campania, parte del Gruppo Klépierre, che ha offerto gratuitamente alla Asl di Caserta uno spazio della sua struttura per l’allestimento di un punto vaccinale.

Vaccini al centro commerciale Campania

Il nuovo hub, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, è stato realizzato in collaborazione con il comando bersaglieri caserma Garibaldi di Caserta, ha un’estensione di 2.000 metri quadrati ed è ubicato a piano terra in prossimità dell’ingresso nord.

Le somministrazioni del vaccino contro il Sars-Cov-2 saranno effettuate dal personale medico, infermieristico della Asl di Caserta, diretta da Ferdinando Russo, con due turnazioni per un totale di circa 60-70 tra medici e infermieri, un anestesista sempre presente, e personale che gestirà gli aspetti amministrativi.

I box vaccinali saranno suddivisi in otto postazioni fisse e 54 punti vaccinali smart presso i quali potranno essere somministrati altrettanti vaccini in contemporanea. Si prevede che si possano vaccinare a pieno regime circa 2.000 persone al giorno, lavoratori del Casertano e residenti della zona. Le prime 500 dosi vaccinali somministrate saranno Pfizer.

Alle procedure vaccinali, per la prima volta in Campania, saranno affiancate altre attività, come le adesioni allo screening per i tumori all’utero, alla mammella e al colon retto. L’Infopoint in Piazza Centrale e la segnaletica, brandizzata con il logo della primula, aiuteranno ad indirizzare le persone che dovranno vaccinarsi. L’hub è stato allestito dalla Asl Caserta mentre gli operatori della Caserma Garibaldi, circa una decina tra uomini e donne, comandati dal Generale Massimiliano Quarto, gestiranno i flussi e la logistica fornendo supporto alla Asl Caserta, come già avviene all’hub della caserma Ferrari Orsi del capoluogo, il più grande del Mezzogiorno. I compiti principali dell’esercito saranno la gestione degli accessi presso l’area vaccinale al fine di evitare assembramenti e fare in modo che gli utenti rispettino l’orario dell’appuntamento dato dall’Asl. Questo è il quarto centro aperto dalla brigata Garibaldi in Campania.