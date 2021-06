Ormai sta diventando una tecnica consolidata: coprire i ladri d’appartamento con i fuochi d’artificio. E’ quanto accaduto la scorsa notte in via Caravaggio, a Fuorigrotta.

Napoli, fuochi d’artificio per coprire ladri d’appartamento. La nuova tecnica

Verso le 00.30 fuochi pirotecnici a fontana e botti sono partiti in un tratto di vegetazione tra i civici 89 e 94. Diversi residenti della zona si sono affacciati ai balconi per identificare i responsabili che hanno dato il via alla batteria di fuochi d’artificio, ma i responsabili non sono stati individuati.

Un episodio simile si era verificato lo scorso 11 giugno durante la partita degli Europei Italia-Turchia nello stesso punto di via Caravaggio, sempre a Fuorigrotta. Nel frattempo ladri entrarono in un appartamento al civico 89 dopo aver disattivato l’ impianto d’allarme, portando via oggetti e preziosi.

Le telecamere di videsorveglianza hanno ripreso almeno due sconosciuti, poi fuggiti su un’auto. Anche ieri sera i malviventi sarebbero entrati in azione per compiere un furto in casa. Durante le partite della nazionale, infatti, sono tante le persone che lasciano le rispettive abitazioni per vedere il match in compagnia.