Quattro donne con bambini al seguito hanno mangiato in un noto ristorante aversano e poi sono andate via senza pagare. A riportare la notizia è Casertace.it.

Aversa, mangiano con i figli e poi vanno via senza pagare

Un gruppo formato da quattro donne e rispettivi figli si sono accomodati al tavolo “La Grotta del Buono” di via Bersaglieri. Dopo aver bevuto e mangiato, sono andati via senza pagare. Ma a immortalare i loro volti sono state le telecamere di videosorveglianza. La direzione del locale avrebbe sporto denuncia per risalire ai responsabili.

Il titolare del locale aversano amareggiato scrive sui social: “Quando andate via senza pagare, non credetevi furbi, state facendo un danno non solo ai proprietari ma anche a tutti i quasi 18 elementi che compongono il personale”.

Poi continua: “Dopo mesi e mesi di chiusura, di cassa integrazione questo è il gesto più vile che si possa fare. Quattro donne adulte con dei bambini che si danno alla macchia nenache fossero adolescenti, che insegnamenti daranno ai loro figli comportandosi in questo modo? Non ne siamo usciti migliori…anzi…”.