E’ tornata in tv dopo la brutta disavventura legata a un intervento ai denti andato male: Mara Venier a inizio puntata è scoppiata in lacrime.

Sui social in queste settimane aveva raccontato cosa le fosse accaduto e oggi ha ribadito che per lei “non sono stati giorni semplici”. “La mia vita è cambiata in attimo“, aveva spiegato Mara Venier ai follower su Instagram, raccontando la complicanza seria di un impianto dentale, una paresi alla faccia a causa di un nervo lesionato.

Mara Venier in lacrime a Domenica In

Oggi però la regina della domenica su Rai 1 è ritornata in tv dopo lo stop forzato e si è commossa in apertura di puntata: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando le persone che mi hanno mandato tanti messaggi, in questi che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore, tanti tanti messaggi mi sono arrivati da persone comuni, persone che mi seguono su Instagram, tutti gli amici, tutti i colleghi. Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”.

Il nervo lesionato dopo l’intervento di un dentista e conseguente operazione maxillofacciale le ha causate conseguenze molto serie come una paresi facciale, con il lato sinistro del volto praticamente bloccato. “Mi dicono che ci vorranno mesi per riprendermi – aveva raccontato qualche giorno fa la Venier -, ho paura ma resisto”.