Sono indagati per resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, aggravati dal numero dei soggetti superiori a dieci e dalla minorata difesa, 4 giovani napoletani per aver aggredito gli agenti di Polizia durante un controllo a Napoli.

Festa abusiva in casa

Nella sera del 5 aprile 2021 i poliziotti del Commissariato Vicaria – Mercato erano intervenuti in un appartamento di Corso Umberto, in quanto era in corso lo svolgimento di una festa abusiva con musica ad alto volume, con la presenza di circa 100 persone, in palese violazione delle disposizioni anti covid.

Poliziotti aggrediti dagli ospiti

Giunti sul posto gli operanti venivano minacciati ed aggrediti dagli indagati, che procedevano anche ad istigare le altre numerose persone presenti in quel momento nell’abitazione, di cui circa 40 successivamente identificate, a reagire nei confronti dei militari e a darsi alla fuga.

Si creava, a questo punto, una situazione di grave pericolo per l’incolumità dei verbalizzanti intervenuti, che, mentre tentavano di identificare i presenti, venivano letteralmente travolti, aggrediti e spinti per le scale del condominio dagli indagati e da numerosi altri soggetti che si davano alla fuga, tanto da riportare anche lesioni personali.

L’attività investigativa, tempestivamente svolta, ha permesso, dunque, di giungere all’identificazione degli indagati quali autori di condotte di evidente gravità ed allarme sociale, realizzate in totale spregio delle normative anti covid, contribuendo consapevolmente a determinare una situazione di notevole pericolo per gli agenti, e dalla quale per mero caso fortuito non sono scaturite conseguenze ancora più gravi.