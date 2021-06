E’ stato trovato senza vita in un appartamento a Pozzuoli un uomo di 73 anni e all’interno il fratello della vittima in condizioni precarie di salute mentale e fisica.

E’ accaduto questa mattina in via Terracciano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

Morto a Pozzuoli

Ad allertare i carabinieri alcuni vicini che avvertivano odori strani provenire dall’appartamento. I militari sono così giunti sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco.

Una volta dentro hanno rinvenuto l’uomo senza vita e anche il fratello, in condizione di precarietà fisica e mentale. Quest’ultimo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita.

Non sono chiare le cause della morte per questo indagano i carabinieri. Stando alle prime informazioni, pare che i due fratelli vivessero in uno stato di abbandono. I due pare non avessero frequentazioni e stavano sempre soli. Potrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo della vittima così da chiarire le cause del decesso.