E’ questione di giorni. Il coprifuoco verrà a breve abolito in Italia. Il divieto di spostamento nelle ore notturne verrà infatti cancellato lunedì 21 giugno. Dal 7 giugno, la norma è stata slittata alle 24 in zona gialla e resta in vigore fino alle 5 del mattino.

Diverso il discorso per la zona bianca: in questi territori il coprifuoco non esiste. Al momento nella fascia con minori restrizioni ci sono 12 regioni e una provincia autonoma: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

Dal 21 giugno, l’Italia dovrebbe essere prevalentemente bianca perché a queste si aggiungeranno altre regioni: Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia di Bolzano. Da settimane sono sotto la soglia dei 50 contagi da Covid settimanali ogni 100mila abitanti. Naturalmente il passaggio da fascia gialla a quella bianca verrà confermato venerdì nel corso del consueto monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.