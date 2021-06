Da lunedì 21 giugno l’Italia sarà quasi completamente bianca. All’appello mancano ancora otto regioni, ossia Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia di Bolzano.

Zona bianca, quali Regioni cambiano colore da lunedì

Resta in dubbio solo la Valle d’Aosta, che potrebber dover attendere un’altra settimana per il passaggio in bianco. La conferma si avrà soltanto venerdì, 18 giugno, quando si terrà il consueto monitoraggio dell’Iss con il ministro Speranza, che potrà emanare eventuali ordinanze.

Dal 31 maggio sono entrate nella fascia di minor rischio Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, il 7 giugno è stata la volta di Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, il 14 giugno sono passate in bianco Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

Regole in zona bianca

In zona bianca non ci sono limitazioni, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. E’ obbligatorio ancora rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina. Il coprifuoco non esiste.

Aperti anche piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Si possono fare le feste di nozze, presentando la certificazione verde.