Benevento. Si registra un nuovo focolaio in Campania. A San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, sono emersi 38 casi positivi in una scuola dell’infanzia della cittadina sannita.

Benevento, focolaio in una scuola dell’infanzia: 38 positivi

Il sindaco Carmine Agostinelli ha disposto una nuova ordinanza che proroga la chiusura dell’istituto per un’altra settimana, nella speranza che questo basti ad arginare il contagio. Il primo cittadino ha spiegato che “ciò che doveva emergere in queste due settimane credo sia emerso. Potrà esserci ancora qualche rimbalzo ma, se continueremo con lo stesso rigore e la stessa prudenza, non ci sarà nulla di preoccupante”.

A inizio giugno, il sindaco Agostinelli aveva avvisato: “Da più parti mi riferiscono di aver visto in giro “contatti stretti” di soggetti contagiati. Se così fosse, ma non voglio crederlo, sarebbe davvero grave, oltre ad essere un atto irresponsabile ed irrispettoso nei confronti dell’intera comunità”, aggiungendo che “qualora dovessero prevalere comportamenti irresponsabili, mi vedrò costretto ad adottare misure restrittive per l’intera comunità”.

Quindici giorni fa un altro focolaio si era registrato in Campania, ossia quello di Laurino, in provincia di Salerno. Il piccolo comune era finito dal 1 giugno in zona rossa, poi le misure restrittive sono state prorogate recentemente fino al 18 giugno.