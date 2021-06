Dramma questa notte a Corropoli, provincia di Teramo, 16enne investito e ucciso da un giovane positivo all’alcol test. Era rimasto in panne con il suo scooter e stava percorrendo la stessa strada nella stessa direzione dell’auto che poi lo ha investito. Daniele V. il ragazzino di 16 anni, è stato sbalzato per diversi dopo il violentissimo impatto. I medici hanno provato a rianimarlo per diversi minuti ma purtroppo il giovane era già morto.

Tragedia nella notte

Al volante della vettura, una Alfa Romeo 147, vi era un ragazzo di 24 anni residente sempre in zona che si è fermato per prestare soccorso.

Il giovane, come da prassi per incidenti stradali gravi, è stato sottoposto ad alcol test dai carabinieri della Stazione di Corropoli intervenuti sul posto ed è risultato positivo anche se nel limite della fascia amministrativa, come spiegano i militari dell’arma.

Per lui quindi è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo, oltre alla denuncia a piede libero per il reato di omicidio stradale.