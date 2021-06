Stefano De Martino eroe per un giorno. Il conduttore tv, senza alcuna esitazione, ha soccorso la collega Andrea Delogu, vittima di un infortunio.

Stefano De Martino eroe per un giorno, il ballerino “salva” nota conduttrice: “Così mi ha soccorsa”

È stata proprio Andrea Delogu a raccontare su Instagram di essersi infortunata al piede. In suo aiuto è accorso De Martino che l’avrebbe portata in braccio per quattro piani, riportandola probabilmente a casa. Un gesto galante quello di De Martino che non è passato inosservato.

Il commento su Instagram di Andrea Delogu

La Delogu in un post su Instagram ha scritto: “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”.

Il commento della conduttrice è stato poi condiviso sui social dallo stesso De Martino, che su Instagram ha raccontato cosa era successo alla presentatrice.