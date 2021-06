Sarebbe lei la donna rom comparsa nel video girato a Milano nel 2004 accanto a Denise Pipitone. Silvana Jankovic, 45enne di origini croate considerata la “regina del borseggio”. A riconoscerla è Felice Grieco, la guardia giurata che probabilmente filmò per l’ultima volta Denise insieme a un gruppo di nomadi.

Silvana Jankovic: svolta nel caso di Denise?

Si tratta di una svolta importante. Se Silvana Jankovic confermerà di essere lei la donna nel filmato, potrebbe dare elementi utili all’identificazione di Denise a 17 anni dalla sparizione. Felice ha infatti rivelato di aver riconosciuto la donna in una foto segnaletica apparso in un pezzo di cronaca di “Osimo Oggi” datato maggio 2019. Nell’articolo si raccontava dell’arresto a Osimo di quattro zingare rom abbruzzesi, tra cui c’era anche la Jankovic.

La donna ha 45 anni ed è di origini croate, nota come la ‘regina del borseggio’ era stata arrestata nel 2017, Ma da quando era stata messa ai domiciliari ha fatto perdere le sue tracce. Aveva ricevuto una pena di 8 anni e 3 mesi per diversi reati contro il patrimonio. “Confermo di essermi recato in caserma, lo scorso giovedì pomeriggio non appena il volto di quella donna mi è riapparso davanti”, ha spiegato Felice Grieco.

Poi la guardia giurata ha proseguito: “É stato come un flash, un colpo al cuore, un ritornare indietro al 2004 tanto ho avuto la certezza di aver rivisto, in quella foto, la persona filmata con ‘Denisa’, così la donna chiamava la piccola”. Ora gli inquirenti potrebbero cercare la Jankovic per comprendere se abbia avuto un ruolo nella scomparsa della bambina. Già nel mese scorso era arrivata la segnalazione di una rom rassomigliante alla donna che compare nel filmato di Milano. L’identità non è stata poi confermata. Ma in questo caso c’è la conferma da parte del testimone diretto che filmò Denise insieme a un gruppo di rom nell’ottobre del 2004. Tra le ipotesi degli investigatori c’è quella del rapimento di Denise e della sua consegna a una famiglia di nomadi che avrebbe portato la bimba fuori regione.