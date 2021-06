Da oggi altre regioni passano in zona bianca e slitta il coprifuoco. Dopo Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, anche Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo entrano da oggi in zona bianca, dove vengono meno quasi tutte le restrizioni: unica eccezione l’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale.

Sempre da oggi il coprifuoco slitta dalle 23 a mezzanotte per tutte le regioni gialle (in quelle bianche non è in vigore).

Coprifuoco e regole

Nelle prossime settimane saranno anche altre le regioni a passare in zona bianca se il trend continuerà ad essere in discesa. Il 14 giugno, infatti, dovrebbero passare in zona bianca anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia–Romagna e Provincia di Trento, mentre il 21 giugno dovrebbe toccare a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia di Bolzano. Ultima la Valle d’Aosta, che dovrebbe passare dal giallo al bianco il 28 giugno.

Da oggi, 7 giugno, il coprifuoco slitta dalle 23 a mezzanotte. Gli spostamenti restano vietati dalle 24 alle 5. Ma solo nelle regioni gialle: nelle regioni bianche infatti non vige questa misura. In zona bianca dunque spostamenti liberi, quindi così come sono liberi anche gli orari dei locali pubblici.

Per quanto riguarda ristoranti e bar, in zona bianca all’aperto non ci sono limitazioni, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. L’unica deroga prevista è quella della possibilità per due nuclei familiari di sedersi insieme. In zona gialla, invece, resta il limite di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all’aperto.

In zona bianca riaprono anche piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali, attività che in zona gialla possono ripartire il 15 giugno o il 1° luglio.