Sparatoria in strada a Napoli. Un uomo di 45 anni, Federico Grasso, è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco alla gamba sinistra in via Alfonso Ruta, a Secondigliano. Sul caso indagano i carabinieri.

Napoli, sparatoria a Secondigliano: uomo ferito alla gamba

L’uomo ha dichiarato ai medici del pronto soccorso di aver subito una rapina. Tuttavia i militari della Compagnia Stella tengono aperte tutte le ipotesi, anche quella dell’agguato. La vittima si è presentata questa mattina presso il CTO di Napoli con due ferite d’arma da fuoco.

Medicato, Federico Grasso non è in pericolo di vita. Gli investigatori hanno fatto i rilievi del caso nel luogo della presunta sparatoria avvenuta in pieno giorno a Secondigliano. Da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e la matrice dell’aggressione. Potrebbero risultare decisive le immagini di videosorveglianza della zona.