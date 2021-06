Calciatore di 25 anni di Licola arrestato insieme alla fidanzata all’aeroporto di Zurigo. Sorpreso a trasportare 20 chili di eorina. La coppia sarebbe partita da Napoli per atterrare in Sudafrica. Qui avrebbe raccolto il carico per poi dirigersi verso l’Olanda.

Da Licola a Zurigo: arrestato calciatore 25enne insieme alla fidanzata per traffico di droga

Dai quotidiani locali la notizia è presto rimbalzata anche in campania. A finire in manette è Marco Liccardi, 25 anni, di Licola (Pozzuoli). Con lui Anna Varlese, 24 anni, di Mondragone. Entrambi erano incensurati. E insospettabili. Marco Liccardi vanta una lunga esperienza in campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Ora era in forza al Real San Martino, squadra della Promozione molisana.

I due sono stati fermati entrambi all’aeroporto svizzero con 20 chili di eroina nascosti nelle valigie. Erano diretti in Olanda. Tuttavia a interrompere il percorso i controli aeroportuali a Zurigo, dove hanno fatto scalo. La polizia li ha portati in carcere in carcere in attesa di chiarire la loro posizione. Il carico avrebbe fruttato circa due milioni di euro e l’ipotesi degli investigatori è che dietro questo giro ci sia l’intercessione della mafia nigeriana.