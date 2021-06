Michele Merlo, noto anche come Mike Bird, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo l’intervento per un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulimante.

Cosa è successo e come sta l’ex concorrente di Amici

L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni è stato dato dalla sua famiglia. Il cantante è “ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”. Fanno sapere i parenti di Merlo, attraverso i suoi consulenti. Ma in queste ore continuano a susseguirsi i rumors sulle condizioni di salute del cantante, che sarebbero gravissime.

Amici

Michele Merlo ha preso parte alla diciassettesima edizione di Amici arrivando in semifinale. La sua permanenza all’interno della scuola è stata molto travagliata a causa delle incomprensioni con il coach Morgan. Tra le sue canzoni più amate Mare, Aquiloni, Tutto per me. Michele Merlo, dopo Amici 16, ha iniziato a studiare recitazione e ha pubblicato un libro Cuori Stupidi.