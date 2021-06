Dopo una settimana di sole e caldo con temperature quasi estive, pioggia e maltempo faranno da padrone un pò in tutta l’Italia. In alcune regioni è scattata addirittura l’allerta maltempo. Come ha annunciato la protezione civile, nella giornata di oggi 5 giugno, è prevista allerta meteo gialla in territori di tre regioni del Nord-Italia.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone;

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini.

Previsioni meteo weekend in Campania

Sabato e domenica si prevede tempo nuvoloso, qualche pioggia e anche un lieve calo delle temperature: scenderanno anche di 4-5 gradi rispetto ai valori, vicini ai 30 gradi, registrati negli ultimi giorni.

Sabato 5 giugno le previsioni parlano di tempo nuvoloso quasi per l’intera giornata. In qualche zona non è escluso che ci siano deboli precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 16 gradi. Da domenica sono previsti rovesci e temporali con probabili grandinate e improvvisi colpi di vento.