Disagi a Quarto e Marano per alcuni lavori sulla condotta idrica. A comunicarlo è il comune di Marano. A partire da ieri sera e per tutta la giornata di oggi i rubinetti saranno a secco “a causa di interventi di manutenzione sugli impianti idrici.

Lavori tra Marano e Quarto, disagi alla rete idrica

In particolare, si registrerà una carenza idrica nelle zone di via Panoramica, via Marano-Quarto. Coinvolti anche il tratto che scende verso Quarto, via Foragnano e via San Marco. Si tratta di popolose frazioni periferiche che già da tempo risentono dei continui disservizi.

Gli impianti sono vetusti e di continuo oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune di Marano. Si raccomanda agli utenti di rifornirsi d’acqua in attesa della conclusione dei lavori. Le strade interessate dal disagio idrico, in sintesi, sono: via Marano-Quarto, via Foragnano, via San Marco, via Panoramica. L’erogazione del servizio dovrebbe riprendere regolarmente da domani.