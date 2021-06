Sono 375 i nuovi positivi che si registrano in Campania a fronte di 10.442 tamponi analizzati. Di questi, 265 sono asintomatici e 110 manifestano sintomi legati al Covid-19. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino odierno, quello del 1° giugno.

La Campania spera nella zona bianca: ancora in calo tasso di positività e ricoveri

In calo il tasso di positività, oggi si attesta al 3,59%. Ieri, invece, era al 5,95%. In Campania si registrano purtroppo anche 10 nuovi decessi (5 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri), mentre sono 1.056 le persone guarite.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, rispetto a ieri si registra – 4 unità sui ricoveri, che sono 58 in totale, mentre per quanto riguarda i reparti di degenza ordinaria Covid, si registra – 67 unità sui ricoveri nelle ultime 24 ore, per un totale di 636.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 375 (*)

di cui

Asintomatici: 265 (*)

Sintomatici: 110 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 10.442

Tamponi antigenici del giorno: 5.362

Deceduti: 10 (**)

Totale deceduti: 7.216

Guariti: 1.056

Totale guariti: 346.440

** 5 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 58

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 636