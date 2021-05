In queste ore, l’influencer Chiara Nasti si è resa protagonista di particolari dichiarazioni che hanno generato il caos sul web. Ha divulgato una sua “tesi”, ovvero quella che, col seno rifatto è pericoloso esporsi al sole, in quanto “la plastica – secondo quanto ha detto – rischia di sciogliersi”.

Chiara ha condiviso questo pensiero in seguito ad una sua esperienza personale, infatti aveva pubblicato una sua foto con la scollatura in vista, che lasciava intravedere una pesante scottatura solare. Raccontando che da quando ha fatto ricorso alla chirurgia plastica, il seno è diventato il suo punto debole per l’abbronzatura.

Karina Cascella contro Chiara Nasti

Parole che hanno trovato il disappunto di un’altra partenopea: Karina Cascella che peraltro racconta di essere stata bloccata sui social proprio dalla Nasti.

“Io non mi posso esimere nel dire che una ragazza così ignorante abbia così tanti followers – ha detto Karina -. Secondo il suo punto di vista, avendo il seno rifatto, il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica e lei ha pure paura che si squaglino. Di plastica in realtà è pieno il tuo cervello altrimenti non potresti fare un ragionamento così stupido e imbarazzante”.

E a chi le dice: “Ma chi sei tu per giudicare una 20enne?” Cascella risponde: “Io a vent’anni non sono mai stata così scema. Non mi paragonate a lei”. Non contenta, l’opinionista ha chiesto anche l’intervento del suo chirurgo plastico di fiducia affinchè confermasse la sua tesi, ovvero che le protesi non si sciolgono al sole.

Di lì a poco è arrivata la segnalazione a Chiara Nasti che ha risposto con una stories alle accuse: “La mia era pura ironia. Ma tanto lo so che vi piace pensare che io sia seria per fare views usando il mio nome sui vostri profili Ig”.