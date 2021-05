Oggi, la coppia nata ad Uomini e Donne e composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, è rientrata dalla seconda splendida vacanza in crociera. Ma è fiume di polemiche su Instagram. Il motivo? Sossio Aruta, un mese fa, aveva rilasciato un’intervista in cui lamentava la perdita di lavoro, sia sua che della moglie, dovuta alla pandemia Covid-19, ch ha portato – come tutti sappiamo – una crisi non solo sanitaria ma anche economica.

Sossio Aruta e Ursula, seconda vacanza in crociera. Ma non avevano perso il lavoro

Sossio approfittò dell’intervista per sfogarsi, il lavoro come cassiere in un supermercato lo aveva perso e ora si sentiva disorientato, sperava di poter iniziare ad intraprendere una carriera come allenatore di calcio, attività questa che però ancora non è andata in porto per l’ex cavaliere. La moglie, invece, non poteva più fare la parrucchiera nel salone di famiglia. Marito e moglie avevano sostenuto di riuscire a tirar avanti solo ed esclusivamente grazie alla loro attività di influencers su Instagram.

“Purtroppo è successo anche a noi quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”. Da qui il supporto dei loro fan e follower, che avevano visto – forse per la prima volta – in due personaggi pubblici atteggiamenti e problematiche “comuni”, che riguardavano le persone della vita reale e non solo quella che si vede in tv e sui social. Poi, tutto d’un tratto, fiumi di critiche sotto i loro post sulla nave da crociera insieme alla figlioletta Bianca. Messaggi nei quali è possibile leggere: “Ma erano le stesse persone che si lamentavano che per colpa della pandemia non lavoravano più?”. Una polemica questa alla quale i due ex di Uomini e Donne non hanno preferito dare seguito.

A cura di Annarita Parisi