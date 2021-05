Lutto per Guendalina Tavassi. La ex gieffina ha pubblicato sui social story in cui fa sapere ai fan che è venuta a mancare una persona a lei molto cara.

A morire infatti è la nonna di Guendalina.

Morta nonna di Guendalina Tavassi

Con delle story su Instagram l’influencer ha fatto sapere che è venuta a mancare la nonna. Guendalina già mesi fa aveva più volte detto che la nonna era malata e per questo era in una casa di cura dove lei di tanto in tanto si recava per farle visita.

“Finalmente adesso sarai nel posto che hai sempre sognato – scrive la ex concorrente del Grande Fratello -. Sei e sarai per sempre la mia vita. Ciao nonnina. La ma vita, il mio sorriso, la mia mamma, il mio angelo custode, sei tutto e anche di più”. Queste le parole usate per dare l’ultimo saluto alla nonna. Guendalina ha sempre detto di essere stata molto legata a lei. Intanto stamane ha ringraziato i fan per la vicinanza in questo momento di dolore.