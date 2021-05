Oggi ad Uomini e Donne è andata in onda la scelta del tronista Giacomo Czerny.

Il giovane tronista e videomaker ha lasciato lo studio di Maria De Filippi insieme a Martina Grado, dando un due di picche a Carolina Ronca, che non l’ha presa affatto bene e anzi si è dimostrata furiosa nonché delusa.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny sceglie Martina: Carolina furiosa

“Sapevi il sentimento che io avevo nei tuoi confronti, ne eri a conoscenza. Hai fatto di tutto affinché io te lo dimostrassi, addirittura anche a parole. Potevi evitare tante cose. Mi hai fatta sentire sbagliata per le mie reazioni, quando erano quelle di una persona che prova sentimenti forti. Ed io li ho provati fin dal primo momento.”

Carolina, dopo queste parole dette trattenendo le lacrime, decide di uscire dallo studio senza neanche salutare Giacomo. Quando è toccato a Martina entrare, la corteggiatrice era talmente emozionata da non riuscire a parlare. Anche durante il discorso di Giacomo non ha detto una parola, se non alla fine, per poi scoppiare a piangere emozionata.

“C’è stato un momento durante il nostro percorso in cui volevo mandarti via. Poi ho capito che in realtà avevo soltanto paura. Tra noi non è stato un colpo di fulmine ma qualcosa che piano piano è entrato sempre di più dentro di me. Ho imparato a saperti aspettare. Negli ultimi giorni non ho mai smesso di pensarti e sperare che fossi tu a bussare alla mia porta. Forse non sono io che scelgo te, ma tu che scegli me.”

Ad assistere ad un momento così importante la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di invitare gli ultimi protagonisti del trono classico: Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, insieme alle rispettive dolci metà.

A cura di Annarita Parisi