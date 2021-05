È una giornata molto triste per il mondo del futsal e non solo. A soli 40 anni si è spenta Anna Peccerillo, conosciuta da tutti come Pex. Ha lottato con le unghie e con i denti per battere un nemico che si è rivelato più forte di lei.

Caserta, lutto nel mondo del calcio: Anna muore a 40 anni

Era una calcettista e giocava nell’Asd Futsal Koine. La malattia, però, l’aveva costretta a fermarsi. L’intero mondo del calcio piange un simbolo del calcio femminile. La sua ex squadra di calcio a 11 la ricorda così sui social:

“La Caserta Calcio Femminile piange la scomparsa di una delle calciatrici che ci ha sostenute fin dal primo giorno della nostra nascita. Punto di riferimento del gruppo, della nostra squadra e della nostra società. Quando volevamo conoscere l’umore del gruppo, in campo e fuori, ci rivolgevamo sempre a te, per la tua esperienza calcistica e per il tuo pragmatismo. Anche senza fascia, leader e capitano vero! Ciao Pex!”

Qualche ora fa la sua squadra, l’Asd Futsal Koine, pubblica l’immagine di un nastro nero in segno di lutto. La descrizione è coincisa: “Ciao Pex”, ed i colori del club. Poche parole ma tanto dolore.