E’ scattata la polemica per un video dei Maneskin, ieri all’Eurovision, dove Damiano sembrava sniffasse cocaina.

Il cantante ha risposto in conferenza stampa alle polemiche per il video virale. Un’ombra fugace sulla vittoria dell’Italia all’Eurovision 2021 spazzata via, senza se e senza ma, dal frontman della band romana.

Maneskin, uso di droga all’Eurovision?

L’accusa si è diffusa in pochissimi minuti nella serata di ieri sui social. “Damiano dei Maneskin sniffa in diretta”, scrivevano gli utenti dopo aver visto Damiano chinarsi sul tavolo durante la diretta. Un’accusa tremenda che si è diffusa rapidamente.

Al momento della proclamazione, si vede Damiano che abbassa la testa verso il tavolo. Il video diventa subito virale e il gesto viene interpretato per alcuni come se stesse sniffando qualcosa.

Ma in conferenza stampa Damiano subito ha smentito: “Non era cocaina, ragazzi. Non uso droghe. Thomas ha rotto un bicchiere”. Una giustificazione che però non piace al pubblico dei social, in particolare ai cugini francesi, che ne chiedono l’espulsione.

La band ha poi risposto ulteriormente su Instagram in maniera più dettagliata: “Siamo pronti a fare un test”.

Ragazzi sta palesemente dicendo “Dai dai” sbattendo i pugni sul tavolo, io non ci credo che i francesi stanno davvero chiedendo la squalifica per droga #Eurovision

pic.twitter.com/FwKO0n65lR — marcolè 🇮🇹🇨🇾🇷🇸🇺🇦🇲🇹🇷🇺 (@marcole___) May 22, 2021

Leggi qui: Chi sono i Maneskin