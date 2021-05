É deceduto a causa del Covid Angelo “Brasil”, così era conosciuto sui social. La tragica notizia di questa mattina c’ha messo poco a fare il giro dei social lasciando senza parole le tante persone che lo conoscevano.

Angelo era molto noto nel settore dell’animazione e spettacolo. Conosciuto in tutta la città di Napoli e provincia ha fatto scuola a tantissime persone che hanno intrapreso la sua stessa carriera. Angelo aveva 52 anni ed era di Marano, lo stesso paese in cui lavora con la nota società d’animazione “Planet Animation”.

Addio Angelo

Un uomo buono e sempre disponibile, così lo descrivevano tutti. Dopo la triste notizia, sui social, in tanti hanno voluto lasciare un pensiero e un ricordo: “Angelo di nome e di fatto. Il numero 1 nel mondo del Wedding dell’animazione tutto quello che era festa si chiamava Angelo. Oggi è un giorno triste per tutte le persone che lavorano in questo settore abbiamo perso un pilastro, abbiamo perso un confidente, abbiamo perso un grande amico”, scrive Nunzia.

“Chi non ha avuto il piacere di conoscerti Chi non è passato fra le tue mani? Sei stato un grande e lo sarai per sempre Ora fai divertire tutti i bimbi in paradiso”, scrive Arianna. Al momento la data dei funerali ancora non è stata fissata.