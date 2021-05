Mano ingessata per Francesco Paolantoni. Il noto attore partenopeo si è mostrato in un video, diffuso via social, col gesso al braccio.

Francesco Paolantoni, gesso al dito

Immediate sono state le reazioni dei fan dell’attore che gli hanno chiesto cosa fosse accaduto. Il filmato è breve e non spiega cosa gli sia capitato. Dalle sue parole si deduce che sia stato colpito da un’infortunio al dito. Le uniche sue parole sono state: “Il medico si è preso il dito con tutta la mano”.

Non si sa se questo infortunio sia legato all’incidente di qualche giorno fa capitato a Paolantoni a I soliti ignoti su Rai 1 dove per “sciabolare” una bottiglia si fece male proprio a un dito ma all’apparenza, in quel caso, sembrava si trattasse di un taglio e non di una ipotetica frattura.

Tanti i commenti dei fan: “Francesco, mi dispiace tantissimo!!! Non ci posso credere che sarebbe diventata una cosa seria !!! Ti faccio un “in bocca al lupo” GRANDISSIMO ed i miei auguri per un’ottima guarigione…Dovrai avere un po’ di pazienza ma vedrai che tutto si risolverà al meglio e ricordati che siamo tutti con te! Un caro abbraccio” scrive Mirella.