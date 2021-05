Trasporta uno scooter con un altro scooter. E’ successo a Licola, tra Giugliano e Pozzuoli, lungo la domiziana. A riportare l’insolita segnalazione è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Licola, trasporta scooter con altro scooter: segnalato

Il post di Borrelli mostra una foto, presumibilmente scattata dall’abitacolo di un’auto, che ritrae un uomo goffamente impegnato a trasportare uno scooter in sella a un altro motorino in circostanze tali da rappresentare un pericolo per la circolazione stradale.

Ignote le ragioni del trasporto “speciale” così come la destinazione. Non è escluso che si tratti di veicoli provento di furto o ricettazione. “Francesco, non l’avevo mai visto prima – scrive il lettore che ha immortalato la scena per Borrelli -. Uno scooter trasportato…su uno scooter. Tra l’altro che viaggiava senza targa. È accaduto sulla Domiziana nei pressi di Licola“.