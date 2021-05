Dopo gli AstraDay, arriva a Caserta il “Moderna day”. Nuova giornata di open day vaccinale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

L’appuntamento è per mercoledì 19 maggio, presso tutti i centri vaccini dell’ASL di Caserta. Ma non sarà ad “accesso libero” come per l’AstraDay. La giornata di vaccinazioni è dedicata infatti agli over 65. Per accedere bisogna essere residenti nei comuni appartenenti all’Asl casertana.

Caserta, Moderna day

Il limite massimo di inoculazioni è di 5mila. Si prevede che, come già accaduto per l’AstraDay, al quale si sono registrate 6mila persone in 16 minuti facendo registrare il “tutto esaurito”, anche per il Moderna gli slot finiranno a tempo di record.

Le registrazioni per il Moderna Day del 19 maggio inizieranno alle 12 di oggi, lunedì 17 maggio, accedendo al portale https://web.aslcaserta.it/ModernaDayOver65, ma in caso di tutto esaurito, dopo i 5mila slot assegnati in ordine cronologico di registrazione si procederà all’overbooking, ovvero ci si potrà ancora registrare per entrare “in coda”: la fila verrà utilizzata per le successive convocazioni, ha fatto sapere l’Asl di Caserta. Per la registrazione occorre munirsi di codice fiscale, tessera sanitaria, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.

Dopo la registrazione, l’Asl procederà a verificare i requisiti (essere over-65 e residenti in comuni che afferiscano all’Asl di Caserta), ed invierà un messaggio di avvenuta registrazione, sia via SMS sia via email, indicando orario e sede dove ricevere il vaccino.

L’Asl di Caserta ha invitato inoltre a rispettare rigorosamente l’orario di ingresso per evitare code e assembramenti. Le operazioni di vaccinazione per il Moderna Day si terranno dalle 7.30 di mercoledì 19 maggio e fino alle 23 dello stesso giorno, per un totale di cinquemila vaccinazioni.